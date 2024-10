BFF Bank valuta emissione obbligazioni per 300 milioni di euro

BFF Bank

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo

UBS

(Teleborsa) -ha dato mandato aper l’organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri coninvestitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile, di importo nominale fino a 300 milioni di euro a tasso fisso, con scadenza 3.5NC2.5 anni, da collocare presso investitori istituzionali qualificati.Ilsarà emesso nell’ambito del programma EMTN della Banca. Ledel prestito obbligazionario saranno definite in prossimità della data di emissione.Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l’operazione, il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente ain Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act of 1933, come modificato, e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e quotato sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin.