AMCO acquisterà obbligazioni per cassa per ammontare di 300 milioni di euro

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha annunciato iavente ad oggetto l'obbligazione senior preferred unsecured denominata in euro con scadenza 17 luglio 2027 (ISIN XS2206379567) con valore nominale di 750 milioni di euro. Il 25 marzo 2025 AMCO ha invitato i portatori dell'obbligazione a offrire le proprie obbligazioni per l'acquisto per cassa fino a un ammontare massimo di 300 milioni di euro.La società ha, ovvero il valore massimo di accettazione annunciato, nonostante le offerte d'adesione siano state maggiori.L'ammontare totale che verrà pagato a favore di ciascun obbligazionista alla data di regolamento per ogni obbligazione validamente offerta e accettata sarà pari aldi tali Obbligazioni (pertanto 996,52 euro ogni 1.000 euro di valore nominale).AMCO pagherà il prezzo di acquisto e gli interessi relativi alle obbligazioni accettate per l'acquisto e maturati fino al giorno precedente la data di pagamento (prevista il 4 aprile 2025). Ildelle obbligazioni rimanenti dopo la data di regolamento sarà pari aL'operazione di liability management è stata annunciata contestualmente all'senior unsecured di 600 milioni di euro a 5 anni - collocata con successo il 26 marzo 2025 - con l'obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito.