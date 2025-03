Carraro verso emissione di prestito obbligazionario fino a 300 milioni di euro

Equita SIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, braccio finanziario della multinazionale di macchinari per l'agricoltura e sistemi di trasmissione, ha deliberato l'. Si prevede che le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo e Italia.Il prestito obbligazionario sarà offerto in sottoscrizione per un. Le obbligazioni si prevede che saranno emesse al 100% del proprio valore nominale, con una decorrere dalla data di emissione. È prevista la possibilità di rimborso anticipato in determinate circostanze. Il tasso di interesse sarà fisso e verrà determinato in base alle condizioni di mercato e dell'interesse manifestato dagli investitori nell'imminenza dell'avvio dell'operazione eI proventi saranno utilizzati pere per scopi societari generali.Si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato della(Luxembourg Stock Exchange) nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da(MOT). Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria,agirà quale placement agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle obbligazioni sul MOT.Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario abbiae l'emissione avvenga prima della fine di aprile 2025.