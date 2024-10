Fineco, rimborso integrale anticipato del bond AT1 da 300 milioni di euro

FinecoBank

(Teleborsa) -, in seguito all'avvenuta ricezione dell'autorizzazione della BCE, intende esercitare l'opzione diin via anticipata in data 3 dicembre 2024. Il rimborso integrale dei Titoli, emessi in data 18 luglio 2019, avverrà in conformità con i termini e le condizioni dei Titoli stessi.Ladei titoli in circolazione, in seguito al riacquisto di effettuato nel marzo 2024, ammonta a 131,883 milioni di euro.Il rimborso anticipato dei Titoli sarà effettuatomaturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato.