Lemon Sistemi, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

Lemon Sistemi

Terna

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 5,02 euro) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico.Gli analisti scrivono che il primo semestre dell'anno si è caratterizzato qualedel 2024. In particolare, la società ha subito una contrazione dei ricavi di vendita soprattutto a causa del venir meno della misura Superbonus 110 che ha impattato la linea B2C e dei ritardi infrastrutturali attribuibili a, rallentando lo sviluppo atteso per la linea BESS. Il semestre è stato poi influenzato anche dalla scelta strategica di includere nel proprio business model anche le attività di progettazione e di sviluppo di parchi fotovoltaici. Taleha comportato un maggior impiego di risorse su queste nuove linee, a discapito dei business storici.Sul periodo 2023-2027, Banca Finnat stima una crescita media annua deldel 19,92%, da 8,6 milioni attesi a consuntivo 2024 a 33,1 milioni di euro stimati a fine 2027. Il margine operativo lordo () dovrebbe attestarsi a 84,8 mila euro a fine 2024 e raggiungere 10,4 milioni di euro a consuntivo 2027 per un CAGR (2023-2027) pari al 39,18%. Ildovrebbe poter passare da una perdita netta per 1,3 milioni di euro attesi al 31 dicembre 2024 a 6,5 milioni di euro stimati a fine periodo previsionale, per un tasso di crescita media annua (2023-2027) del 42,65%.La valutazione del titolo viene fatta nell'ipotesi che almeno ilin occasione dell'attuale finestra temporale di esercizio.