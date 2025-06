Lemon Sistemi, preliminare con Alfa Graniti per cessione parco fotovoltaico “Lemon 6” a 4,1 milioni

Lemon Sistemi,

(Teleborsa) -società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con- società siciliana specializzata nella produzione di semilavorati in marmo e granito - per realizzare unper la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.sarà ubicato a(RG) e rientra tra i Parchi Fotovoltaici in pipeline che hanno già ricevuto i preventivi di connessione (STMG1) e per i quali è in corso il perfezionamento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio. L’impianto si caratterizza per essere progettato con previsione di strutture di sostegno per i moduli a pali infissi al suolo e fisse.La vendita dell’impianto prevede un valore totale pari a, che sarà corrisposto in più tranches in base allo stato di avanzamento delle attività connesse all’attività dell’impianto. In particolare, la vendita avverrà tramite la, costituito da ogni bene inerente o utile per l’esercizio dello stesso. La cessione potrà avvenire anche attraverso la costituzione di un nuovo veicolo societario nel quale saranno conferiti le attività e i rapporti giuridici riferibili all’impianto(incluse le relative autorizzazioni e i diritti sullo stesso), da costituirsi entro la data di stipula del contratto definitivo che si prevede sarà entro il primo semestre del 2026."Siamo molto soddisfatti di questo nuovo contratto preliminare stipulato con Alfa Graniti, un attestato e una conferma dell'ottimo rapporto di collaborazione che si è creato in questi anni tra le nostre società – ha commentato, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi –. Il progetto Parco Lemon 6 si inserisce in linea di continuità con la nostra strategia di crescita e sviluppo che mira ad ampliare la crescita di infrastrutture di grandi dimensioni e scalabili. Il nostro track record conferma la validità dei nostri progetti, pensati per qualificarci sempre più come partner di riferimento per supportare le società in questa delicata fase della transizione energetica".