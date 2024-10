Putin sfida l'occidente: crescita economica futura sarà guidata dai BRICS

(Teleborsa) - Il presidente russo,, ha dichiarato che nei prossimi anni sarà il gruppoa generare la maggior parte dellagrazie alle sue dimensioni e alla sua crescita relativamente rapida rispetto a quella delle nazioni occidentali sviluppate. “I paesi della nostra associazione sono essenzialmente i motori della crescita economica globale. Nel prossimo futuro, i BRICS genereranno il principale aumento del PIL globale", ha affermato Putin a funzionari e uomini d'affari al forum BRICS che si è svolto venerdì a Mosca.“Ladei membri BRICS dipenderà sempre meno dall'influenza o dall'interferenza esterna. Questa è essenzialmente sovranità economica", ha aggiunto Putin.La speranza del presidente russo è che il gruppo dei BRICS - che si è allargato per includere Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti, oltre a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - possa rappresentare un potente contrappeso all'Occidente nella politica e nel. Il leader del Cremlino ospiterà un vertice dei BRICS nella città russa di Kazan questa settimana. Tra gli obiettivi di Mosca c'è quello di lavorare per rivedere ile porre fine al dominio delCina, India e Emirati Arabi Uniti hanno già confermato che i loro leader saranno presenti aldi. Putin ha anche fatto sapere che sono 30 in tutto il mondo che hanno espresso interesse per cooperare con il gruppo BRICS. Un ulteriore allargamento sarà discusso al vertice della prossima settimana avrebbe considerato possibili opzioni per l'ulterioredel gruppo. "Le porte sono aperte, non stiamo bandendo nessuno", ha dichiarato Putin ai giornalisti dei paesi BRICS.Putin ha fatto riferimento anche ad altre iniziative messe in agenda dalla Russia, tra cui un sistema di pagamenti transfrontalieri congiunto e una compagnia di riassicurazione. Putin ha detto che i membri del gruppo stavano lavorando anche su un– simile allooccidentale – immune alle sanzioni occidentali e all'uso di valute digitali nazionali nel finanziamento di progetti di investimento con un alto potenziale di crescita all'interno e all'esterno dei BRICS. "Prematuro" invece ogni discorso sulla creazione di unaIl presidente ha invitato la, l'unica istituzione di sviluppo multilaterale funzionante dei BRICS, a investire in tecnologia e infrastrutture nei paesi del Sud del mondo. "Come istituzione di sviluppo, la banca funge già da alternativa a molti meccanismi finanziari occidentali, e naturalmente continueremo a svilupparla", ha assicurato Putin.