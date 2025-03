TUTTOFOOD 2025 sempre più attrattiva per l'area Asia-Pacifico

(Teleborsa) -. L'ultima tappa a Tokyo del roadshow internazionalesviluppato da Fiere di Parma e Agenzia ICE per presentare all'estero la prossima edizione di, in programma dal 5 all’8 maggio a Rho Fiera Milano, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 decision makers tra le più importanti aziende internazionali, top buyer e collettive., accogliendo circa 90.000 visitatori, tra cui più di 3.000 top buyer internazionali. Proprio in occasione del roadshow a Tokyo, nei giorni del Foodex, è stata confermata la presenza, alla prossima kermesse milanese, di una nutrita delegazione giapponese. Dall'evento è emerso, che ilpresenti a TUTTOFOOD(inclusa la Cina).Alla manifestazione ci sarà un, che rappresenta unper l’Italia e il mondo. Secondo i dati forniti da NielsenIQ, aggiornati al 2024, per quanto concerne le, queste zone hanno registrato una crescita organica del valore del +2,7%, guidata da una ripresa della crescita del volume, passata da -0,9% nel 2023 a +2,5% nel 2024. Visto l’affievolimento della crescita dei prezzi per unità (rallentata da +2,6% a +0,2%), nel 2025 la crescita del volume rimarrà un elemento chiave. Quella delè l’industria che ha registrato la, e questa zona del mondo conferma questo trend, crescendo del 3% a volume e dimostrandosi la regione con il trend a valore più dinamico, dietro solo ad Africa e Middle East.Dando uno sguardo alle categorie di prodotti italiani più esportati all’estero, emerge che la regione Asia-Pacific è quella in cui ilha registrato la maggiore crescita a volume, con un +2,3%;altro prodotto di grande successo all’estero, nella stessa area geografica ha registrato la maggior crescita a volume con un +5,8%, così come(+6,1%) e il concentrato di(+8,1%).