Ucraina, Trump: deluso da parole di Putin su Zelensky, dazi su petrolio russo se non rispetta accordi

(Teleborsa) - Il presidente Usa,, si è detto deluso dalle dichiarazioni del presidente russosul presidente ucrainoma "dovrebbe fare un accordo con lui, che gli piaccia o non gli piaccia". In un'intervista a Nbc News Trump ha affermato di essersi "infuriato" dopo aver saputo delle critiche di Putin alla credibilità delladel presidente ucraino, aggiungendo che i commenti "non vanno nella giusta direzione". Trump secondo quanto riportato da Bloomberg si è detto comunque convinto che Putin "non si rimangerà la parola"."Se io e la Russia non saremo in grado di trovare un accordo per fermare lo spargimento di sangue in, e se riterrò che sia colpa della Russia - cosa che potrebbe non essere - ma se riterrò che sia colpa della Russia, metterò delle tariffe secondarie sul, su tutto il petrolio che esce dalla Russia", ha minacciato Trump. "Ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio, una tariffa da 25 a 50 punti su tutto il petrolio". Nella stessa intervista Trump ha fatto sapere che prevede di parlare con Putin in settimana.Il presidente americano non ha risparmiato critiche nemmeno suaccusandolo di di volersi "ritirare dall'intesa sulle terre rare". "Se lo fa – ha avvertito – avrà dei grossi problemi".Per quanto riguarda i, invece, Trump ha fatto sapere che sta lavorando a dazi universali a partire dal 2 aprile. Imposte che – ha precisato – colpiranno tutti i Paesi e non solo i cosiddetti "", quelli cioé con i maggioricon gli Stati Uniti.