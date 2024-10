Septerna punta a raccogliere 186 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica statunitense, ha annunciato un'per quotarsi sulcon il simbolo "SEPN".La società sta offrendo 10.937.500 azioni ordinarie. Attualmente, stima che iliniziale dell'IPO sarà compreso tra 15,00 e 17,00 dollari, per unamassima di circa 186 milioni di euro.Ha concesso agli underwriter un'per un periodo di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di 1.640.625 azioni ordinarie aggiuntive.Septerna è un'azienda biotecnologica in fase clinica pioniera di farmaci a piccole molecole orali con recettori accoppiati a proteine ??G (GPCR) alimentata dalla piattaforma proprietaria Native Complex. La pipeline di prodotti candidati è inizialmente focalizzata sul trattamento di pazienti in tre aree terapeutiche: