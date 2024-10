Swisscard, UBS vende il suo 50% ad American Express

American Express

UBS

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei pagamenti,, fornitore di carte di credito svizzero. Dopo il closing, Amex diventerà l'unico proprietario di Swisscard. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.Inoltre, Swisscard ehanno stipulato un accordo pera UBS.Swisscard, fondata nel 1998 come azienda partner di Credit Suisse e American Express, è una società leader nel settore delle carte di credito in Svizzera e l'unica emittente di carte della Svizzera ad offrire le marche di carte di credito più importanti a livello mondiale American Express, Mastercard e Visa da un unico fornitore. Swisscardnonché i punti di accettazione di American Express in Svizzera.Swisscardche emette in base alle licenze American Express, Mastercard e Visa e continuerà a gestire l'attività di acquisizione American Express in Svizzera. Non vi è alcun impatto a breve termine su nessuno di questi titolari di carte, commercianti o partner.American Express "rimane impegnata a operare in Svizzera tramite Swisscard ed è entusiasta di esplorare modi per far crescere la propria attività nel paese tramite Swisscard", si legge in una nota. UBS è ", che è un pilastro strategico fondamentale per la banca, e non vede l'ora di accogliere e integrare i titolari di carte e di offrire loro l'intera gamma di carte di credito UBS e servizi end-to-end in futuro", viene sottolineato.