ARKO quota anche la controllata ARKO Petroleum sul Nasdaq

Finanza, IPO
(Teleborsa) - ARKO, uno dei maggiori operatori di minimarket e grossisti di carburante negli Stati Uniti, ha annunciato l'intenzione di quotare la propria controllata ARKO Petroleum sul Nasdaq con il simbolo "APC". L'attività di APC includerà le attività dei segmenti all'ingrosso, rifornimento flotte e GPM Petroleum di ARKO e sarà responsabile della distribuzione all'ingrosso di carburanti per autotrazione a sostanzialmente tutti i minimarket al dettaglio di ARKO che vendono carburante.

UBS, Raymond James e Stifel saranno i lead book-running manager dell'offerta proposta. Mizuho e Capital One Securities saranno inoltre i joint book-running manager.
