Tod's, Della Valle non esclude un ritorno in Borsa

(Teleborsa) - Il presidente di Tod's, Diego della Valle, non esclude un ritorno in futuro del suo gruppo a Piazza Affari, dopo averla lasciata quest'anno con un' OPA lanciata con il supporto finanziario del fondo L Catterton."Ci siamo trovati ad avere la necessità di svilupparci molto in fretta e quindi a investire molto denaro" ma "vedevamo che il mercato non raccoglieva questo messaggio di ottimismo futuro e allora abbiamo preferito uscire dal mercato e lavorare come vogliamo senza vincoli di trimestrali e semestrali", ha detto Della Valle, intervenuto al Milano fashion global summit."Abbiamo preferito starne fuori poi, quando pensiamo che l'azienda sarà pronta per rientrare in Borsa, non è detto che non rientreremo".