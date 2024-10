BCE, Lagarde: direzione chiara per i tassi, ma ritmo deve essere deciso

(Teleborsa) - ". Quello che abbiamo fatto a partire da giugno è, secondo me, un approccio sensato e che dovrebbe essere continuato con quell'elemento di cautela". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un'intervista a Bloomberg Television a margine delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Washington."Per tutta la settimana ci saranno persone che diranno, oh, dovrebbe essere 50, dovrebbe essere 25 - ha detto Lagarde - No. La direzione di marcia è chiara,utilizzando i tre criteri e applicando il giudizio".Parlando in altre interviste, il membro del Consiglio direttivoha affermato che una discesa dei prezzi più rapido del previsto consentirà alla BCE di abbassare nuovamente i tassi prima che passi troppo tempo. L'omologo portogheseha affermato che i funzionari sarebbero pronti a prendere in considerazione l'aumento dell'allentamento monetario qualora i dati suggerissero una mossa del genere.L'inflazione è scesa sotto il 2% a settembre per la prima volta dal 2021 a causa del crollo dei costi energetici, ma si prevede un temporaneo aumento dell'inflazione nei prossimi mesi e Lagarde, nonostante il suo ottimismo, ha avuto qualche parola di cautela in questo senso: "Siamo tutti fiduciosi che il 2025 sarà l'anno in cui raggiungeremo il nostro obiettivo in modo sostenibile. Ma. Abbiamo prezzi dell'energia che sono bassi al momento rispetto a dove potrebbero essere. Abbiamo servizi in leggero calo, ma non di molto, siamo ancora al 3,9% nell'ultima lettura e dobbiamo prestare attenzione all'inflazione interna".