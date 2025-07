Euro al massimo in 4 anni sul dollaro. Lagarde: è chiaro che qualcosa si è rotto

(Teleborsa) -non commenta direttamente il, ma sottolinea che la Banca centrale europea (BCE) "lo tiene in considerazione ai fini delle proiezioni, perché ovviamente ha un impatto e riflette le condizioni e le valutazioni del mercato". "- ha detto al forum di Sintra (Portogallo) della BCE - e c'è stato un netto apprezzamento, più o meno marcato a seconda di come lo si guarda, ovvero se un deciso deprezzamento del dollaro e un apprezzamento dell'euro".I commenti della presidente della BCE sono arrivati mentre l'sul dollaro statunitense. Pesa soprattutto il deprezzamento della valuta statunitense, che ha appena chiuso il primo semestre del 2025 con un meno 10% - rispetto a un paniere di valute globali - il maggiore calo dal 1973, quando venne abbandonato il "gold standard" del sistema di Bretton Woods, e dalla recessione globale del 2009."Il deprezzamento del dollaro rispetto alle principali valute è stato in parte il frutto di un deterioramento relativo delle condizioni macroeconomiche statunitensi rispetto a quelle, ad esempio, europee, ma è stato anche una conseguenza della, per via delle politiche negoziali aggressive e imprevedibili del presidente Trump sul tema dei dazi", scrive in una nota, Chief Global Strategist di Intermonte.Proprio sul contraccolpo subito in occasione dell'annuncio dei dazi di aprile, un recente report della Banca dei Regolamenti Internazionali evidenzia che è successo "in modo insolito per un episodio di avversione al rischio", con il dollaro che si è deprezzato rispetto a molte valute, in particolare euro, yen e franco svizzero, "poiché gli investitori hanno proceduto a".Lagarde ha anche sottolineato di stare "esaminando il movimento e il flusso di capitali, ovvero l', che è un fenomeno interessante che abbiamo osservato".Riguardo allo stato del dollaro, la presidente della BCE ha affermato che il 2025 potrebbe essere un momento cruciale, poiché "". "Non succederà così dall'oggi al domani - storicamente non è mai successo - ha detto - Ma è chiaro che qualcosa si è rotto, e se si possa riparare o se continuerà a rompersi, credo che la giuria non sia ancora giunta a una conclusione."Secondo Cesarano, il cambio euro dollaro potrebbe, emulando quanto accadde nel 2017 durante il primo anno del mandato Trump, sebbene in forma più accelerata. "Questo dipenderà in primis dalla conclusione di alcuni negoziati sui dazi, che più o meno esplicitamente potrebbero ricomprendere anche il dollaro, ma anche dal progressivo aumento delle attese di taglio dei tassi da parte della Fed", ha detto l'esperto.