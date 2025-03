REVO Insurance, Intermonte alza target price e conferma Buy

REVO Insurance

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 12,00 euro) il target price su, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la".Gli analisti affermano che i risultati 2024 mostrano laper premi, utile operativo e utile netto, superando gli obiettivi dell'attuale piano strategico con un anno di anticipo. Inoltre, il dividendo per azione proposto a 0,22 euro è stato positivo rispetto agli 0,18 euro previsti.In attesa della presentazione dei nuovi obiettivi del piano strategico, Intermonte haper tenere conto dei nuovi parametri per il calcolo del Solvency, della diluizione EPS sulla conversione di azioni speciali e delle indicazioni del management per il 2025 (GWP a 360-370 milioni di euro; utile operativo rettificato a 40 milioni come floor; utile netto rettificato a 30 milioni; CoR -2/3pp YoY). Il dividendo per azione per il 2025/26 è aumentato per tenere conto di un'accelerazione dei dividendi, anche grazie a un capitale più elevato. Per i premi, viene previsto un CAGR 2024-27 di quasi il 20%. Per il 2025/26, ha rivisto il CAGR rettificato dell'utile netto di -1,2%/+5,2%, mentre per l'EPS le variazioni (-7,6%/-1,6%) tengono conto della variazione del numero di azioni. Le nuove stime per il 2027 prevedono un utile operativo rettificato di 66 milioni di euro."Consideriamo REVO Insurance un ottimo esempio di un'azienda che sfrutta le opportunità tecnologiche per prosperare in settori altamente competitivi e maturi, ma che si concentra sull'eccellenza del servizio in segmenti di nicchia: specialty lines per le PMI - si legge nella ricerca - Si prevede che la crescita rimarrà sostenuta grazie all'espansione del portafoglio, supportata anche dall'ampio buffer di capitale a seguito dell'approvazione dell'USP sul solvency. Si prevede che l', dimostrando che la piattaforma dell'azienda è replicabile in altri mercati con costi aggiuntivi limitati. Ci aspettiamo indicazioni positive dal nuovo piano strategico: sebbene le acquisizioni non siano al centro della strategia, potrebbero esserci opportunità come Ara1857, attualmente in discussione".