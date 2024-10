Previdenza, Covip: nel 2023 attivo casse +9,9%

(Teleborsa) -il peso rispetto al PIL si attesta al 5,4%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del ssu base annua. Alla variazione dell'attivo concorrono diversi fattori, quali essenzialmente i saldi previdenziali per contributi incassati e prestazioni erogate e la redditività degli investimenti. Nelei contributi al netto delle prestazioni si è attestato a, valore ritornato in linea rispetto a quelli registrati negli anni precedenti allo scoppio della pandemia. La redditività media degli investimenti è stata pari algrazie all’andamento favorevole deiE' quanto emerge dal rapportodedicato alla composizione degli investimenti delle casse di previdenza presentato dalla Presidente facente funzioni della COVIP, Francesca Balzani presso la Sala Capitolare del Senato. Il rapporto - pubblicato sul sito della- fornisce il quadro degli aspetti più significativi che caratterizzano le risorse detenute dalle casse, integrando le informazioni aggregate"I numeri sono un fondamentale punto di partenza per qualunque riflessione - ha proseguito - l'altro dato è la tendenza nei dieci anni, costante, all'aumento dei contributi versati, alle prestazioni erogate. Gli iscritti, le attività, aumentano la funzione e il peso anche sociale delle casse. Dobbiamo parlare di numeri, ma anche di peso sociale. Parliamo di soggetti che svolgono una funzione di interesse collettivo per una comunità di lavoratori che aumenta".Le quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) costituiscono la componente maggioritaria dell’attivo totale: 60,1 miliardi di euro, pari alformate da Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - OICVM - e15,6 miliardi sono quote di fondi immobiliari). Tra le altre componenti principali dell'attivo, i titoli di debito ammontano a 24,2 miliardi, di cui 19,2 miliardi di titoli di Stato; i titoli di capitale sono pari aNel complesso, aggregando anche i titoligli OICVM detenuti dalle casse di previdenza: gli investimenti obbligazionari, pari arappresentano ildell'attivo e sono in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2022. In prevalenza, sono titoli di Stato, sono allocati nell’Area dell’euro e, per quanto riguarda le obbligazioni corporate, fanno capo al settore finanziario; gli investimenti azionari, pari acostituiscono il 18,9% dell'attivo, risultando in crescita rispetto alInsono allocati nell’Area dell’euro e negli Stati Uniti e fanno riferimento in particolare al settore finanziario; gli investimenti immobiliari, pari a, subiscono una flessione diIn larga prevalenza,tra le casse nella composizione delle attività investite. In particolare, il campo di variazione delle quote detenute dalle singole casse di previdenza è elevato per i titoli di Statoper gli(0-76 per cento, la metà dei casi tra il). Mostra una dispersione elevata anche l’incidenza percentuale degli investimenti immobiliari per effetto dei vincoli che sussistevano all’impiego dei fGli investimenti domestici delle casse di previdenza ammontano ail 38,6% delle attività; la percentuale risulta in aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2022.estano predominanti gli investimenti immobiliari (17,1 miliardi, il 15% delle attività totali) e i titoli di Stato (13,8 miliardi, il 12,1% delle attività totali); per questi ultimi, cresciuti di 3,2 punti percentuali, si sono registrati acquisti netti nel corso del 2023 per 3,8 miliardi di euro.Le casse sono risultate anche acquirenti nette di azioni e obbligazioni italiane per complessivi 680 milioni di euro. Il totale a fine 2023 degli investimenti in titoli di imprese italiane è di 8,4 miliardi di euro, pari al 7,4 per cento dell’attivo totale, di cui 7,5 miliardi costituiti da azioni (1,95 miliardi rappresentativi di quote del capitale della Banca d’Italia) e 900 milioni da obbligazioni; essi