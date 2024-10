Vivendi, crescita organica dei ricavi al 4,5% nei primi 9 mesi

Vivendi

(Teleborsa) -, una delle principali media company europee, ha chiuso iconpari a 13.802 milioni di euro, in aumento del 93,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa variazione include principalmente l'impatto del consolidamento di Lagardère (+6.610 milioni di euro) e la crescita di Canal+ (+3,2%) e Havas (+1,8%).Le attività di biglietteria internazionale e festival di Vivendi sono stateil 6 giugno 2024, con conseguente calo di 86 milioni di euro nei ricavi di "Altre attività" rispetto ai primi nove mesi del 2023. A valuta e perimetro costanti, i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 4,5% rispetto ai primi nove mesi del 2023, principalmente a causa della performance di Lagardère (+9,1%) e Canal+ (+1,9%).Per il, i ricavi sono stati pari a 4.750 milioni di euro, in aumento del 95,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tale aumento include principalmente l'impatto del consolidamento di Lagardère (+2.417 milioni di euro)."Vivendi ha registrato una forte crescita nei primi nove mesi del 2024. I ricavi del Gruppo sono aumentati del 4,5% a valuta e perimetro costanti rispetto allo stesso periodo del 2023 - ha commentato- Canal+ ha registrato una crescita dei ricavi in ??tutte le sue attività. La performance di Havas è stata trainata in particolare da Havas Media e dalle regioni Europa e America Latina. Lagardère ha registrato una forte crescita, dovuta in particolare ai successi editoriali di Lagardère Publishing e a un aumento di quasi il 17% dei ricavi di Lagardère Travel Retail"."Tali performance confermano la solidità dei nostri principali business e la loro capacità di rendersi indipendenti qualora l’Assemblea degli Azionisti convocata per il2024 approvi ilproposto dal Gruppo", ha aggiunto.