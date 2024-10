Zegna, ricavi 9 mesi salgono a 1,36 miliardi di euro nonostante crollo in Cina

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha chiuso idel 2024 conpari a 1,36 miliardi di euro, in crescita del 2% a cambi correnti, +3% a cambi costanti e -4% organic (a pari perimetro). I ricavi delsono stati pari a 397 milioni di euro, -8% a cambi correnti, -6% a cambi costanti e -7% organic.Il marchio ZEGNA continua a registrare performance positive anche nel Q3 2024 (+3% organic). Positivi anche i risultati del canale DTC, soprattutto grazie alla solida performance del(+4% organic), che ha registrato crescite a doppia cifra nelle Americhe e in EMEA.Nei nove mesi 2024 laha registrato ricavi pari a 353,1 milioni di euro (-15,8% YoY e -14,6% organico), rappresentando il 26% dei ricavi. Nel Q3 2024 i ricavi GCR sono stati pari a -22,8% YoY (-22,3% organico), a causa di un livello dinella regione."I primi nove mesi del 2024 hanno visto i nostri ricavi crescere del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - ha commentato il- Nonostante i ricavi del terzo trimestre abbiano mostrato un rallentamento per il gruppo, sono rassicurato dalla continua performance positiva del marchio ZEGNA trainato dal canale DTC, e anche dai nuovi talenti entrati in Thom Browne e TOM FORD FASHION per rafforzare i rispettivi team"."Guardando al quarto trimestre del 2024 e al 2025,- ha aggiunto - Tuttavia, credo che il nostro Gruppo sia assolutamente pronto per affrontare il futuro prossimo contando su marchi più solidi, visione più chiara ed un management team più forte".