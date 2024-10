AT&T, gli abbonati wireless aumentano più delle attese nel terzo trimestre

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha chiuso ildel 2024 conpari a 30,2 miliardi di dollari, rispetto ai 30,4 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente, in calo dello 0,5%. Ilè stato di 2,1 miliardi di dollari, rispetto ai 5,8 miliardi di dollari del trimestre dell'anno precedente; dopo aver regolato alcune voci, il reddito operativo rettificato è stato di 6,5 miliardi, in linea con l'anno scorso.L'utile netto è stato di 0,1 miliardi di dollari, rispetto ai 3,8 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'è stato di -0,2 miliardi di dollari, rispetto ai 3,4 miliardi di dollari di un anno fa.AT&T ha segnalato 403.000(sopra le stime Visible Alpha di 393.430)con un previsto tasso di abbandono della telefonia postpagata leader del settore dello 0,78%. Inoltre, ci sono state 226.000; oltre 200.000 aggiunte nette per 19 trimestri consecutivi."Abbiamo registrato un altro trimestre solido e costante, rafforzando ulteriormente la nostra leadership nella connettività convergente 5G e in fibra - ha affermatodi AT&T - Nonostante le condizioni meteorologiche avverse e uno sciopero nel sud-est, questo è il nostro 19° trimestre consecutivo di aggiunta di oltre 200.000 nuovi clienti AT&T Fiber. Continuiamo a far crescere la nostra attività più grande, Mobility, nel modo giusto con quello che ci aspettiamo sarà un tasso di abbandono telefonico postpagato leader del settore per la 13a volta in 15 trimestri. Stiamo investendo al top del settore, riducendo il debito e aumentando il free cash flow da inizio anno. Questi solidi risultati ci danno fiducia nel".