Boeing, perdita terzo trimestre sale a 6,2 miliardi di dollari

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, ha registratoper il2024 pari a 17,8 miliardi di dollari (-1% rispetto allo stesso periodo del 2023), una perdita per azione di 9,97 dollari (vs -2,70 dollari) e unadi 10,44 dollari (vs -3,26 dollari). La perdita trimestrale è salita a 6,2 miliardi di dollari dagli 1,6 miliardi di un anno fa.I dati finanziari riflettono glidell'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) e delleprecedentemente annunciate sui programmi commerciali e di difesa.Boeing ha registrato undi -1,3 miliardi di dollari (vs +22 milioni) e un free cash flow di -2 miliardi di dollari.Iltotale è di 511 miliardi di dollari, inclusi oltre 5.400 aerei commerciali.per riportare Boeing alla sua precedente eredità, ma con la giusta attenzione e cultura, possiamo tornare a essere un'azienda iconica e un leader aerospaziale - ha affermato il- Andando avanti, ci concentreremo sul cambiamento fondamentale della cultura, sulla stabilizzazione del business e sul miglioramento dell'esecuzione del programma, gettando al contempo le basi per il futuro di Boeing".