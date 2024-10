Il principio fiduciario alla base della nomina e revoca del capo gabinetto di un Ministro

(Teleborsa) - I recenti fatti di cronaca, che hanno riguardato il tema dellad il dibattito che ne è seguito, hanno indottofare qualche riflessione ed invocare ilche sottende alla nomina e revoca dell'incarico.La norma di riferimento èche stabilisce che, nell’esercizio delle sue funzioni il, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,con regolamento adottato ai sensi dell'. "All'atto del giuramento del Ministro,, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,, ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro".con sentenza n.304 del 28/10/2010,di tale disposizione normativa, ha avuto modo di ribadire che la normain ragione delche deve sussistere tra l'organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico-amministrativo., al momento del cambio nella direzione del Ministero, dell', che possono essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia, senza che possa limitarsi, peraltro, l'operatività della norma al solo capo di gabinetto, atteso che l'attuale configurazione degli uffici di diretta collaborazionel'attività di, poiché l'unitarietà di tali uffici, pur nella diversità dei compiti espletati dagli addetti, giustifica unin relazione alle modalità di cessazione degli incarichi conferiti.Ne deriva cheche lega il Ministro aglidi cui ilè il vertice. E se tale vincolo fiduciario viene meno, ill’incarico in qualsiasi momento, come stabilisce, nel caso di specie l’articolo 40 del DPCM n. 57 del 2024."In conclusione la ratio principale di tale impianto normativo - sottolinea Vinci - è da ricercare nellae, conseguentemente, dal personale ad essi assegnato. Tali uffici, infatti, sono pacificamente qualificabili come: cioè, strumentali alle funzioni di, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.particolari — e del tutto. Nondimeno, allo scopo di garantire la perfetta aderenza delle strutture all'obiettivo prefissato, è possibile un agevole ricorso a professionalità esterne: mediante l'utilizzo di forme contrattuali a tempo determinato o di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa."?"Gli, - ribadisce il legale - devono evidentemente. Come giustamente afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 304 del 2010, i primi si collocano in 'un contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici», e operano «in un ambito organizzativo riservato all'attività politica con compiti di supporto delle stesse funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative, di competenza dei dirigenti'"."Laper gli uffici di diretta collaborazione, che permetta un'agevole sostituzione del personale al mutare del vertice politico,, peraltro, perfettamente con il principio ispiratore della: vale a dire, la necessità di distinguere, tanto sul piano teorico, quanto su quello pratico, l'attività di indirizzo politico da quelle di carattere amministrativo-gestionale".