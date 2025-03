Dazi, Giorgetti: nessuno sa quello che ci aspetta ma non dimentichiamo danni della globalizzazione

Unicredit

BPM

MPS

Mediobanca

(Teleborsa) - "Se fossi in grado di dirimere l'incertezza che in questo momento grava in termini geoeconomici e geopolitici mi candiderei a diventare santo subito". Così il ministro dell'Economia,, nel corso di un question time alla Camera ha risposto ad una domanda sui dazi Usa. "Nessuno sa oggettivamente quello che ci aspetta", ha aggiunto."È innegabile che la politica di introduzione diannunciata dall'amministrazione americana potrebbe danneggiare l'economia italiana come quella europea e con effetto a catena il", ha proseguito il ministro. "Però una cosa in questo momento secondo me va ribadita, di cui forse ci dimentichiamo: arriviamo da decenni di concorrenza totale a livello globale, la mitica, senza regole spesso – ha sottolineato –. Oggi abbiamo l'incertezza di quelle che potrebbero essere le ricadute sull'economia dei dazi americani, ma ci dimentichiamo danni effettivi che ha subito l'economia italiana e tante imprese e imprenditori scomparsi grazie alla concorrenza sleale rispetto a una teoria delche in qualche modo si considerava ineluttabile".Quanto alle vicende legate alle offerte offerte lanciate dasue dasuil ministro ha spiegato che le"saranno evidentemente effettuate in conformità con quanto previsto dalla legge e quindi in modo proporzionato, ragionevole e nel rispetto del principio di non discriminazione". Anche nel caso di esercizio di poteri di– ha aggiunto –, il veto alle operazioni esiste "solo come estrema ratio"."Ogni decisione – ha spiegato Giorgetti – viene presa a seguito di approfonditache coinvolge le imprese interessate e che anche in caso di determinazioni finali concernenti l'esercizio dei poteri la gamma di, che vede il veto alle operazioni solo come estrema ratio, consente l'adozione di misure di monitoraggio e prescrittive pienamente idonee a contemperare gli interessi in gioco".Il ministro ha poi ribadito la posizione del governo italiano sul tema deldellache "non potrà avvenire a scapito di settori fondamentali per i cittadini, quali ad esempio la sanità e i servizi pubblici".