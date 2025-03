Enertronica Santerno, assemblea approva bilancio 2022 e nomina nuovo CdA

Enertronica Santerno

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato con la maggioranza dei presenti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.L’Assemblea ha, altresì, deliberato il riporto a nuovo della perdita registrata al 31 dicembre 2022 pari a Euro 18.936.603,63 anziché di Euro 19.083.024,30 come comunicato in data 10 febbraio (riduzione di circa Euro 146 migliaia imputabile a rettifiche suggerite dalla società di revisione).Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022che erano stati nominati dalla Assemblea del 6 ottobre 2022 per la durata in carica prevista sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Pertanto, l’Assemblea nella seduta odierna ha provveduto a nominare, sulla base della proposta avanzata in sede assembleare dal socio NTS, il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di un esercizio, così fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il relativo compenso spettante e, ha determinato in tre il numero dei membri dello stesso. I consiglieri nominati sono: Vito Nardi, Michele D’Auria, Diego Pastori.Nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, si provvederà alla verifica dei requisiti richiesti ai consiglieri dalla vigente normativa, alla nomina del Presidente, del consigliere Indipendente e alla attribuzione delle deleghe.