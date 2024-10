INPS: nel 2023 1,6 milioni parasubordinati, in crescita collaboratori e professionisti

(Teleborsa) -gli iscritti alla Gestione separataE’ una delle evidenze dell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sui lavoratori parasubordinati dell’INPS per gli annpubblicato oggi dal quale emerge che il numero totale di lavoratori parasubordinati contribuenti (collaboratori più professionisti)(-17,4%), una stabilizzazione nel 2017 (+0,1%), un incremento tra il 2017 e il 2018 (+2,4%), una lieve crescita tra il 2018 e il 2019 (+0,8%) una riduzione tra il 2019 e il 2020 (-1,7%), un aumento del 6,8% tra il 2020 e il 2021 un ulteriore aumento tra il 2021 e il 2022 (+5,4%) e tra il 2022 e il 2023 (+2,9%). I professionisti, al contrario registrano una crescita costante dal 2015 al 2023 pari al 59,0%.Variazioni che - spiega l'Inps -e che hanno di riguardato in modo particolare le collaborazioni. Va sottolineato, inoltre, che sugli andamenti del numero di collaboratori e professionisti hanno inciso anche le continue variazioni dell’aliquota di contribuzione, che ha raggiunto per i collaboratori un livello analogo a quello del lavoro dipendente.al 39,1% nel 2015 al 37,7% nel 2023, mentre è aumentata tra i professionisti dal 41,9% nel 2015 al 47,1% nel 2023. Per quanto riguarda l’età, rispetto al 2015 si registra un aumento del 13,6% per gli under 30 e del 7,0%, per gli adulti (da 30 a 59 anni), ma a crescere in maniera più consistente sono stati i senior (da 60 anni in su) per i quali l’incremento è stato del 26,0%.A livello territoriale nel 2023 la variazione del numero di lavoratori parasubordinati contribuenti