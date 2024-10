Private Equity, dai commercialisti un focus su qualità del bilancio e informazioni rilevanti

(Teleborsa) - Offrire spunti sui principali indicatori e sulle informazioni che i fondi analizzano nella valutazione delle aziende in cui investire, partendo dalla verifica dell’affidabilità e attendibilità dei dati economico-finanziari riportati in bilancio. È la finalità del documento "", pubblicato dalCurato dalla Commissione di studio "" operante nell’area "" alla quale è delegato il consigliere nazionale, il documento parte dal presupposto che il mercato del Private Equity in Italia sta attraversando una fase di notevole sviluppo e cambiamento.Come spiegato nell’introduzione al lavoro "nel corso degli ultimi anni si assiste a un aumento significativo delle attività realizzate con fondi di Private Equity, sia nazionali che internazionali, che svolgono un ruolo chiave in molte operazioni rivolte alla crescita e alla riorganizzazione delle aziende. L’appeal dell’Italia come destinazione diè emerso in modo evidente attraverso un numero crescente di operazioni attuate anche da operatori esteri, che riflette la fiducia nel potenziale di crescita dell’economia italiana. Il volume complessivo delle transazioni nel settore ha sperimentato un notevole aumento, con un particolare focus su comparti chiave come la tecnologia, la salute e l’energia. Questadegli interessi degli investitori rispecchia la ricerca di opportunità in settori ad alto potenziale di crescita e innovazione".I commercialisti sottolineano anche come "inon sono più solo meri fornitori di finanziamenti, ma anche veri e propri partner strategici per molte aziende. La collaborazione con questi soggetti, infatti, non solo offre accesso a risorse finanziarie, ma anche a competenze gestionali e a un supporto strategico che contribuisce alla crescita e all’internazionalizzazione delle imprese stesse".