Terna riorganizza comitati endo-consiliari per dare più spazio a sostenibilità

Terna

(Teleborsa) - Ildi, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha, ampliando le competenze del Comitato Governance e Scenari con l'attribuzione di queste ultime e la sua ridenominazione in "Comitato Sostenibilità, Governance e Scenari".La decisione è stata presa pere garantire l'integrazione della stessa con le tematiche di governance e con la strategia di lungo periodo, in coerenza con l'evoluzione normativa e le migliori prassi di mercato nazionali e internazionali.Sempre in ottica di massimizzazione delle sinergie e allineamento alle best practices di mercato, lesono statedal Comitato Governance e Scenari al Comitato Remunerazioni, che assume ora la denominazione di "Comitato Remunerazione e Nomine".Componenti delsono i consiglieri: Igor De Biasio (Presidente), Jean-Michel Aubertin, Qinjing Shen, Simona Signoracci, Anna Chiara Svelto.Delfanno parte: Marco Giorgino (Presidente), Enrico Tommaso Cucchiani, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin, Renato Mele.I componenti delsono: Enrico Tommaso Cucchiani (Presidente), Regina Corradini D'Arienzo, Gian Luca Gregori, Karina Audrey Litvack, Simona Signoracci.I componenti delsono: Anna Chiara Svelto (Presidente), Marco Giorgino, Angelica Krystle Donati, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci.