Alantra, utile 9 mesi scende a 3,3 milioni di euro con calo attività M&A

(Teleborsa) -, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha chiuso idel 2024 conpari a 109,5 milioni di euro (-10,5% anno su anno).Nell', i ricavi sono saliti a 23,4 milioni di euro (+6,4%), trainati da un aumento delle commissioni di gestione dovuto ai progressi nella raccolta fondi nelle attività consolidate del Gruppo.I ricavi delsono stati pari a 84,8 milioni di euro (-15,1% anno su anno) in un contesto di mercato più lento. Il settore M&A mid-market globale ha registrato un ulteriore calo del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In linea con questa tendenza, Alantra ha chiuso 100 deal entro settembre, con un calo del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Di questi 100 accordi:, 19% in consulenza sul debito, 13% in consulenza sul portafoglio crediti, 16% in consulenza strategica, 4% in SFABS e 3% in ECM. I settori più attivi sono stati FIG (25%), Tecnologia (20%), Industriali (11%) e Sanità e prodotti farmaceutici (11%)L'dei nove mesi è stato di 3,3 milioni di euro (-24,4% anno su anno).