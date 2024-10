ANITA celebra 80 anni: un ponte che unisce passato e futuro

(Teleborsa) -, prima Associazione italiana del settore dell’autotrasporto merci e della logistica,con l’evento intitolato, tenutosi a Villa Miani a Roma, Invitati a partecipare il Ministro delle imprese e del Made in Italyed il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'iniziativa posta in essereper affrontare le complessità generate dal conflitto mondiale.l’Associazione si è fatta da subito portatrice degli interessi della categoria per rendere l’autotrasporto mercidell'Italia durante e dopo la guerra, durante la delicatissima fase della ricostruzione e, successivamente, nel periodo del miracolo economico grazie anche al potenziamento della rete stradale che ha consentito alla gomma di affermarsi come modalità di trasporto efficiente e ancora oggi maggiormente utilizzata.Da anni l’Associazione affianca le imprese del settore nella consapevolezza che il. Consapevolezza che ANITA riafferma anche oggi, di fronte alleimposte dall'era moderna, quali. Di qui la necessità di adottareinnescando un circolo virtuoso ispirato ad unatra gli attori della filiera."Celebrare gli 80 anni di ANITA significa celebrare l’autotrasporto e la sua storia”, afferma il, aggiungendo "le nostre aziende hanno garantito la crescita economica e sociale del Paese, salvaguardando la continuità delle filiere made in Italy fuori e dentro i confini e assicurando gli approvvigionamenti anche nei momenti più difficili del passato. Un impegno al servizio dell’Italia, svolto da sempre con coraggio, che oggi deve essere valorizzato e ulteriormente sviluppato nell’ambito di una maggiore collaborazione da parte di tutti gli stakeholder della filiera, per affrontare insieme le sfide globali e aumentare così la capacità competitiva dell’Italia".ha l'obiettivo di esplorare eattraverso le testimonianze di chi oggi è chiamato a guidare il cambiamento, contaminando le esperienze del trasporto e della logistica con leche in altri ambiti sono valse il successo.Durante l'evento, alpinista tra le più esperte, che trasferendo la sua esperienza alla platea permette di guardare il mondo da un’altra prospettiva, a qualsiasi latitudine ci si trovi, suggerendo a chi ascolta di conservare un approccio nuovo e fuori dagli schemi.Previsto l’intervento istituzionale del. A seguire, ladal titoloanimata dal punto di vista di, Amministratore Unico di RAM – Logistica Infrastrutture e Trasporti;, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics;, Presidente della IX Commissione Trasporti presso la Camera dei Deputati;, Presidente di ANITA e, Direttore Generale di Confitarma.Nel suo intervento,, Delegato del Presidente di Confindustria ai Trasporti e alla Logistica, porta la visione della Confederazione sul ruolo del settore per l’industria e per la competitività del Paese.Al termine, lee la, da parte del Presidente dell’Albo Autotrasporto, Enrico Finocchi, dell’, il contest giunto alla terza edizione e che elegge il conducente più meritevole tra quelli che lavorano per le 1.700 aziende associate ad ANITA.