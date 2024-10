Comolake 2024, La Camera: nucleare soluzione di lungo periodo

(Teleborsa) - Nel corso di un panel dal titolo, a Comolake 2024 si è parlato di scelta fra. Un tema sul quale vi sono pareri discordanti: chi sostiene le rinnovabili ad ogni costo e chi propende per un mix energetico che contempli anche il nucleare. Secondo, Direttore generale dell', l'unica chance èche sono piùdi qualsiasi altra fonte di energia."Alla fine dello scorso anno la capacità globale deiera pari a. Sempre l'anno scorso abbiamo istallato in un solo anno. Questo per dare il senso della scala", ha spiegato La Camera, aggiungendo "c'è poi un: per mettere sul terreno le rinnovabili ci vogliono un paio d'anni. Il, molto importante, è che le rinnovabili sono la fonteper produrre elettricità"., ha rimarcato l'esperto, spiegando che "nelle rinnovabili si ha. E poi, per ultimo, c'è anche il problema della: un sistema decentralizzato è più resistente agli shock. Se avessimo avuto un sistema decentralizzato al tempo dell'invasione sovietica in Ucraina, non avremmo sofferto troppo".A proposito della, La Camera ha spiegato "ci sono energie rinnovabili, tipo geotermia, tipo idroelettrico, che. Il sistema, in realtà, deve essere, deve essere. La funzione dello storage è anche molto importante, la funzione dell'idrogeno. Tutti questi aspetti, quando, fanno capire come anche queste possono coprire tranquillamente anche il base-lot".Parlando della possibilità di un ritorno al nucleare, il direttore dell'Agenzia per le rinnovabili ha affermato "non serve nella lotta al cambiamento climatico, perché può essere una prospettiva di lungo periodo, quando il danno sarà già fatto, se non interveniamo. Qello che è importante è che non ci distragga dal raggiungere gli obiettivi già nel breve e nel medio periodo al 2030 ed al 2035".La Camera ha ribadito che ", con il complemento dell'e l'uso della. Per dare un altro esempio numerico - ha affermato l'esperto - se dovessimo triplicare l'attuale capacità installata di, come alcuni Paesi hanno dichiarato, questo vuol dire che siamo in grado didi energia al 2050".Parlando dell'uso dell', La Camera ha spiegato che questa fonte energetica "ha una" e soprattutto "è molto importante nel long shipping,, quindi le grandi industrie".