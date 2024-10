Intesa, Fioravanti: competenze nel tech dei nuovi assunti saranno elemento qualificante

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Entro il 2027 entreranno in3.500 giovani che porteranno idee, competenze e nuove energie, persone native digitali che potranno interpretare le esigenze di famiglie e imprese trovando per loro le migliori soluzioni. Ledella nostra crescita". Lo afferma, Chief Governance, Operating and Transformation Officer di Intesa Sanpaolo, dopo l' accordo coi sindacati e il più ampio piano da 9.000 uscite entro il 2027."Intesa Sanpaolo ha: negli ultimi tre anni abbiamo creato opportunità di lavoro per oltre 5.300 persone che lavorano in banca attraverso programmi di riqualificazione dedicati con oltre 31 milioni di ore di formazione", ha spiegato."Siamo stati i, questo perché consideriamo un valore legare la crescita della nostra redditività ad un consistente miglioramento delle condizioni economiche di chi lavora in banca - ha aggiunto - Crediamo nel valore delle relazioni con i sindacati come evidenziato anche in questo nuovo accordo e come dimostrato dagli 1.265 accordi firmati da quando è nata Intesa Sanpaolo nel 2007".