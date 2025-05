Intesa, Messina: forte potenziale di crescita organica, distribuzioni significative

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "I risultati raggiunti dalla nostra banca nel primo trimestre del 2025 consolidano la posizione di Intesa Sanpaolo tra le grandi banche europee e ci confermano elemento di stabilità e sviluppo per il Paese. Abbiamo dato, pari a 2,6 miliardi di euro, che corrisponde a un rendimento annualizzato del patrimonio netto (ROE) pari al 20%". Lo ha dichiarato il CEO di, commentando i risultati al 31 marzo 2025 "Per il 2025, ci attendiamo un utile netto di ben oltre i 9 miliardi di euro, grazie aldella Banca", ha aggiunto."Con, quest'anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback di giugno e il prevedibile interim dividend di novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio - ha spiegato Messina - In termini di valore di Borsa, ci posizioniamo tra i primi gruppi europei, con concorrenti che hanno dimensioni di bilancio ben superiori"."In un contesto di volatilità dei mercati e di tassi d'interesse in evoluzione,grazie a un modello di business resiliente, efficiente e ben diversificato. Il risparmio affidato da famiglie e imprese ha raggiunto circa 1.400 miliardi di euro, in crescita di 45 miliardi rispetto al primo trimestre del 2024 - ha detto il CEO - Siamo primi nell'Eurozona per l'incidenza delle commissioni e dell'attività assicurativa sul totale dei ricavi"."La forte disciplina sui costi ci consente di raggiungere il, con un cost/income ratio al 38,0% - ha sottolineato - Il flusso contenuto di crediti deteriorati porta il costo del rischio annualizzato a 21 punti base"."La generazione di capitale rimane robusta: il CET1 ratio è pari al 13,3% - ha detto Messina - Nel trimestre, abbiamo incrementato il CET1 ratio di circa 45 punti base, confermando la capacità della Banca di generare capitale in modo solido e costante. L'eccesso di capitale ci mette nelle condizioni di dare corso a".