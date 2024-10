Mondo TV, accordo con Ravensburger per serie Barbiere Pasticciere

Mondo TV,

(Teleborsa) -ha raggiunto un'intesa per il prolungamento dell’accordo licensing, da parte della controllata Mondo Tv France, con la società Ravensburger avente ad oggetto il brand Barbiere Pasticciere.La serie animata è in onda con grande successo sulle principali reti nazionali italiane e consente di continuare a sviluppare una campagna licensing di primario livello grazie alle partnership con importanti realtà del settore.Il rinnovo dell’accordo con Ravensburger per il prodotto puzzle, sottolinea una nota, "permette una ulteriore previsione di business per Mondo TV France e di conseguenza grandi aspettative per il futuro del gruppo Mondo TV".