SACE sigla Memorandum con State Capital Investment Corporation per il Vietnam

(Teleborsa) -, il Gruppo assicurativo-finanziario controllato dal MEF e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, ha firmato un(SCIC) in occasione della visita in Italia della, Vice Chairman di CMSC, e dall'L'accordo, firmato da, Chief International Officer di SACE, e, Board Member e Chief Executive Officer di SCIC, alla presenza di Nguyen Canh Toan e dell'Ambasciatore H.E. Mr. Duong Hai Hung, ha l'obiettivo di, incrementando lattraverso soluzioni assicurativo-finanziarie a sostegno di diversi settori strategici e organizzare iniziative di matchmaking per esplorare opportunità di cooperazione in potenziali progetti in Vietnam.L’accordo punta a, promuovendo glie favorendo le relazioni tra i due Paesi. Particolare attenzione sarà dedicata adelle imprese italiane, in particolare le PMI e aziende attive nei settori di interesse di SCIC.