Seri Industrial, ricavi in crescita nei primi nove mesi

Seri Industrial

(Teleborsa) - Il Gruppoha conseguito al 30 settembre 2024 ricavi pari ad euro 139.822 migliaia, in aumento di euro 15.740 migliaiarispetto a euro 124.082 migliaia consuntivati nello stesso periodo del 2023.Nel complesso, spiega la società nella nota dei conti, i ricavi consolidati sono stati influenzati negativamente dalla riduzione dei prezzi medi di vendita nei settori delle materie plastiche e delle batterie al piombo acido (dovuta al calo dei costi di materie prime ed energia dopo la crisi causata dalla guerra in Ucraina) e positivamente dalla vendita di batterie al litio per complessivi euro 4,5 milioni, dall’incremento dei volumi di vendita nel settore batterie al piombo e nel segmento Pipes & Fittings, oltre che dalla inclusione dei ricavi della nuova linea dibusiness Mobilità Sostenibile.I dati al 30 settembre 2024, precisa la società, includono i ricavi conseguiti dalla nuova Linea di Business “Mobilità sostenibile” avviata l’11 luglio 2024 con l’acquisizione della Menarini S.p.A. (già Industria Italiana Autobus S.p.A.).