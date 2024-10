Sostenibilità, SACE e CONAD insieme

(Teleborsa) -per la prima volta per un accordo "che rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità economica e ambientale di tutto l’indotto della società leader nella grande distribuzione in Italia composto da oltre 700 fornitori di marca del distributore"., firmato da Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE e da Francesco Avanzini, Direttore Generale di CONAD, prevede una serie di iniziative congiunte mirate a promuovere la sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva. SACE metterà a disposizione i propri servizi assicurativi e di garanzia affiancando gli oltre 700 fornitori di prodotti a marchio CONAD, con particolare attenzione alle PMI, consentendo un miglior dialogo con le banche di riferimento, in un percorso di medio/lungo termine che supporti la filiera con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito, fornire maggiore liquidità, sostenere la resilienza e la competitività del settore.Oggi a Bologna all’evento organizzato da Conad per presentare il manifesto di sostenibilità della marca commerciale Conad, dedicato a tutti i fornitori della filiera e ai massimi esponenti delle principali Banche, interverrà Antonio Frezza Responsabile Marketing, Sales PMI, Communication & Property Management Solutions di SACE."L’accordo rappresenta un esempio concreto di sinergia con uno dei più maggiori leader nella grande distribuzione in Italia per mettere a fattor comune know-how e competenze che vadano nella direzione della sostenibilità per poter supportare tutto l’indotto composto da oltre 700 fornitori a marchio Conad” - ha dichiaratoAmministratore Delegato di SACE."Per Conad la sostenibilità è uno dei pilastri della strategia di sviluppo di lungo periodo – ha dichiarato, Direttore Generale di Conad – Questo accordo con SACE è rilevante perché è un aiuto concreto per le aziende nostre partner nello sviluppo dei prodotti a marchio Conad e che affrontano la transizione ESG con decisione ma che, a volte, hanno bisogno di competenze e conoscenze specifiche. Poiché la distribuzione è sempre più al centro del sistema economico, riteniamo importante collaborare con chi condivide il nostro impegno in tema di sostenibilità".SACE inoltre organizzerà webinar e sessioni formative su prodotti e servizi rivolti ai partner di CONAD. Attività che "saranno supportate dall'hub Education & Connect Solutions di SACE, al fine di promuovere iniziative per la sostenibilità del settore della