UPS torna a crescere dopo 18 mesi difficili. Rivista la guidance

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciatoconsolidati per ildel 2024 pari a 22,2 miliardi di dollari, in aumento del 5,6% rispetto al terzo trimestre del 2023. L'consolidato è stato di 2 miliardi di dollari, in aumento del 47,8% e del 22,8% su base rettificata.Gli utili per azione sono stati di 1,80 dollari per il trimestre; glisono stati di 1,76 dollari, il 12,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.Per il terzo trimestre, i risultati includono undopo le imposte di 36 milioni di dollari, o 0,04 dollari per azione, composto da un guadagno di 152 milioni di dollari derivante dallaal netto dei costi della strategia di trasformazione di 116 milioni di dollari."Voglio ringraziare tutti gli UPSer per il loro duro lavoro e i loro sforzi. Dopo un periodo difficile di 18 mesi, lain termini di fatturato e profitti - ha affermato il- La stagione di punta è alle porte e siamo pronti a offrire un'altra stagione festiva di successo e continuare i progressi dimostrati nel terzo trimestre".Per l'intero 2024, UPSconsolidati di fatturato e margine operativo, riflettendo i risultati effettivi del terzo trimestre, l'impatto della cessione completata di Coyote e le prospettive dell'azienda per il quarto trimestre. Ora si attende un fatturato consolidato di circa 91,1 miliardi di dollari, aumenta le aspettative di margine operativo rettificato consolidato a circa il 9,6%, vede spese in conto capitale di circa 4,0 miliardi di dollari e pagamenti dei dividendi previsti di circa 5,4 miliardi di dollari.