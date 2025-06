Wall Street in rialzo con scommesse su conflitto limitato tra Israele e Iran

T-Mobile US

(Teleborsa) -, con gli investitori fiduciosi che ilrimarrà contenuto. I combattimenti tra i due paesi sono intanto entrati nel loro quarto giorno, con continui attacchi aerei da entrambe le parti. Nel fine settimana, Israele ha ampliato i suoi bombardamenti per colpire gli impianti energetici iraniani, continuando ad attaccare siti nucleari e aree residenziali. La rappresaglia dell'Iran ha analogamente preso di mira le infrastrutture militari ed energetiche israeliane.L'estensione del conflitto a infrastrutture energetiche critiche aumenta i, anche se gli attacchi finora non hanno influenzato l'offerta globale. L'impennata dei prezzi del petrolio registrata venerdì precede la, quando si prevede che i tassi di interesse rimarranno invariati. Gli investitori si concentreranno sui commenti del presidente della Fed Jerome Powell, nonché sulle proiezioni aggiornate della banca centrale per la politica monetaria e l'economia.Questa settimana non c'è solo la riunione della Fed in calendario: sono previsti, tra cui la Bank of Japan martedì, la Riksbank mercoledì e la Norges Bank, la Bank of England e la Banca Nazionale Svizzera giovedì.Sul fronte macroeconomico, è peggiorato , restando in territorio negativo, l'Sotto la lente le azioni delle compagnie di, dopo che la Trump Organization ha lanciato una rete mobile a marchio proprio, denominata Trump Mobile. Attenzione anche a, dopo che Trump Mobile le ha nominate partner di spedizione.Guardando aidi Wall Street, ilè in rialzo dello 0,66%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.021 punti (+0,73%). Buona la prestazione del(+0,93%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,7%).