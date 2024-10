Eligo, Rosario Caminiti nuovo AD per attuare piano di risanamento

Eligo

(Teleborsa) -, Fashion Tech Company quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha comunicato che Giuseppeha rassegnato ledalla carica di consigliere senza deleghe, con effetto immediato, eha rimesso al CdA le deleghe rinunciando alla carica di amministratrice delegata, con effetto immediato, mantenendo la carica di consigliera senza deleghe.La riorganizzazione segue il deposito dell'istanza di accesso allae si inserisce nell'attuazione del Piano di risanamento.La, cooptato dal CdA in data 14 ottobre 2024. Caminiti vanta un'importante esperienza in Italia come amministratore di società in situazioni di turnaround/ristrutturazione, tra cui: Fashion Style, Milano (servizi vari per primarie case di moda); Castedutainment, Milano (servizi digitali); LP Drilling, Piacenza (settore perforazioni Italia-Estero); La Fonte della Vita, Torino (settore agri-bio-food).