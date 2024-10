Eni, Descalzi: "Performance di cassa e redditività eccellenti"

Eni

(Teleborsa) - "Nel Q3 abbiamo ancora una volta dimostrato la solidità del nostro modello di business grazie a un portafoglio di attività caratterizzate da crescenti vantaggi competitivi, alla rigorosa disciplina adottata nei costi e negli investimenti, e ai continui progressi nell’esecuzione della nostra strategia di crescita e di creazione di valore, conseguendo risultati migliori delle aspettative". E' quanto affermato dall', a margine dei risultati di periodo.sono statein un contesto operativo meno favorevole. - ha sottolineato il manager - Il rapporto di leva è rimasto stabile al 22%, mentre abbiamo accelerato il ritmo di esecuzione dei riacquisti di azioni"."La nostra strategia satellitare è in continuo sviluppo e, in tale ambito, siamo lieti didi euro euro da parte del, che fa seguito alla transazione analoga che ha riguardato Plenitude nella prima parte dell’anno e dimostra la nostra capacità di attrarre investimenti, confermando il valore che stiamo esprimendo., abbiamo creato unagrazie alla combinazione con Ithaca Energy, un ulteriore passo a sostegno della crescita"."Continua inoltre il nostro. -ò ha aggiunto Descalzi - Nel trimestre abbiamo portato avanti i due progetti chiave diin Italia e, mentre Plenitude continua a sviluppare la propriae siamo al lavoro per costruire tre nuove bioraffinerie in Italia, Corea del Sud e Malesia"."Siamoe, sulla base dei risultati conseguiti, dei progressi strategici realizzati e considerando la previsione di significativa riduzione del rapporto di leva, annunciamo un ulteriore incrementodel piano 2024 di riacquisto a 2 miliardi di euro”, ha concluso l'Ad.