Eni, Descalzi incontra presidente Repubblica Congo

ENI

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica del Congo,ha incontrato oggi a Brazzaville l’Amministratore Delegato diper confrontarsi sulle numerose e diversificate attività in corso nella Paese. All’incontro ha partecipato anche il Ministro degli Idrocarburi,Durante l’incontro, l’Amministratore Delegato di Eni Descalzi ha aggiornato il Presidente sull’andamento del progetto Congo LNG, che valorizza le risorse di gas del Prazie a Congo LNG il Paese è entrato nel gruppo dei paesi esportatori di LNG. Con il completamento della fase 1 del progetto Congo LNG, il paese esporta 1 miliardo di m³/anno. La Fase 2, il cui avvio è previsto nel Q4 2025, porterà le esportazioni a 4,5 miliardi di m³/anno.Descalzi h, che consentono al Congo di contribuire alla filiera globale della mobilità sostenibile. L’avvio del primo agri-hub, con una capacità installata di 30 kton anno di olio, e il forte impegno alla meccanizzazione agricola segna il passaggio del progetto alla fase industriale di larga scala. La produzione viene certificata secondo i più stringenti criteri definiti della Direttiva Europea sui biocarburanti (Renewable Energy Directive, RED) che ne garantiscono la tracciabilità, la sostenibilità del processo produttivo, e il rispetto della biodiversità, dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.dell’avvio dei lavori di riabilitazione della linea di distribuzione elettrica da 220 kV che collega Pointe Noire a Brazzaville, e delle 9 relative sottostazioni. Questi lavori consentiranno di consolidare l’affidabilità e la continuità sulla dorsale di alta tensione, garantendo un’efficiente distribuzione elettrica tra la capitale e il principale centro economico del Paese.che hanno visto dal 2024 la distribuzione di oltre 60.000 fornelli a Pointe-Noire e a Brazzaville, permettendo a oltre 300.000 persone di accedere a sistemi di cottura migliorati. Infine, l’AD e il Presidente si sono confrontati sulle iniziative di promozione dello sviluppo socio-economico delle comunità locali, tra cui il Progetto Integrato Hinda, che ha raggiunto 25.000 beneficiari in aree rurali con iniziative in ambito educazione, accesso all’acqua e all’energia, diversificazione economica e salute; le iniziative di supporto all’istruzione superiore volte a rafforzare l’istruzione e la formazione tecnica e professionale; il Progetto Pescatori, a supporto delle comunità di pescatori di Pointe Noire per rafforzare la catena del valore dei prodotti della pesca. Queste iniziative sono promosse da Eni nell’ottica della Just Transition ed in stretta collaborazione con i Ministeri competenti e le autorità locali, in allineamento con il Piano Nazionale di Sviluppo e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.