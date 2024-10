InSalute Servizi, in poco più di un anno già in grado di gestire 2 milioni sinistri

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "A poco più di un anno dall’avvio di tutte le attività a regime,è in grado di, con l’80% dellee oltre il 50% dei".E' quanto affermato al 12° Health Insurance Summit da, AD e DG di Insalute Servizi, la nuova divisione insurance delnata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo Vita e Blue Assistance.Per il manager, questa velocità ha avuto ", che hanno potuto inviare le loro richieste di supporto in modo semplice e ricevere risposte in tempi rapidi, in particolare, ad esempio, nelle fasi che precedono un aspetto delicato come un ricovero ospedaliero".che abbiamo con il nostro network di- ha sottolineato - è un altro nostro, su cui vogliamo continuare ad investire, nell’ottica di proporre alle persone un servizio sempre più proattivo, con percorsi end to end, dalla prenotazione alla presa in carico, fino alla ricezione digitale del referto".In occasione dell’Health Insurance Summit 2024,ha ottenuto unun TPA di successo con importanti investimenti in tecnologia”.