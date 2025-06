Anima Alternative Growth, completato primo closing con raccolta da 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Anima Alternative Sgr ha completato il primo closing del fondo alternativo (FIA)con, grazie al contributo di investitori istituzionali, casse di previdenza, banche e assicurazioni.Anima Alternative Growthcome debito mezzanino, finanziamenti PIYC (Pay if you can), preferred equity e quote di minoranza, particolarmente adatti per costruire soluzioni su misura di capitale paziente. L'obiettivo è offrire soluzioni flessibili e su misura per le esigenze delle PMI italiane e - in misura minore - della Zona Euro.Anima Alternative Growth,, si pone un obiettivo di raccolta compreso fra i 150 e i 200 milioni di euro, che porteranno la società a superare la soglia dei 500 milioni di euro di commitment complessivi., avviato a inizio 2021, è stato completamente investito in 13 aziende e ha già portato a termine cinque operazioni di disinvestimento (exit), con un IRR (internal rate of return) realizzato superiore all'11%. Parte dei proventi è destinata ad essere distribuita agli investitori, contribuendo a portare il DPI del fondo a oltre 0,5x., focalizzato su strategie di debito senior, ha chiuso con successo la raccolta totalizzando 196 milioni di euro. Il fondo ha già effettuato 19 investimenti. A due anni dal lancio, ha investito il 64% dei capitali sottoscritti, in linea con gli obiettivi prefissati, e ha già ricevuto tre rimborsi, con un IRR realizzato pari al 10%."Anima Alternative si pone come uno degli operatori chiave in grado di offrire soluzioni ibride a supporto delle PMI, che da sempre rappresentano il cuore del tessuto imprenditoriale italiano - ha commentato- Questo approccio innovativo risponde a una crescente domanda di strumenti di finanziamento flessibili, ancora poco diffusi in Italia rispetto ad altri Paesi europei, dove il mercato del capitale privato è più sviluppato. Vediamo ampi spazi di mercato per questa tipologia di fondi, e siamo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno".