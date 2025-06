Banca Generali, raccolta netta totale maggio a 609 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato a maggio una raccolta netta di 609 milioni di euro per un. La raccolta del mese, si legge in una nota, conferma il forte aumento della domanda di consulenza da parte delle famiglie in un contesto di mercato ancora incerto. La rete di Consulenti di Banca Generali ha saputo rispondere con professionalità a queste esigenze mettendo a segno nuove opportunità di crescita.La raccolta inè aumentata significativamente, con flussi per 460 milioni nel mese (+66% a/a) per un totale di €1.125 milioni da inizio anno.che hanno registrato una raccolta di €235 milioni (€385 milioni da inizio anno), confermando la ricerca di protezione dei clienti in un contesto di mercati finanziari volatili.Come già nei mesi passati, la richiesta di Contenitori Finanziari si è mantenuta sostenuta con flussi per €134 milioni nel mese (€569 milioni da inizio anno), mentre la domanda di Fondi Comuni/Sicav è stata trainata dai fondi di casa (€45 milioni nel mese, €208 milioni da inizio anno).Per quanto riguarda gli "Altri Attivi", la raccolta in Conti Amministrati è stata positiva per €133 milioni (€1,25 miliardi da inizio anno) e principalmente riferita ad impiego di liquidità di breve termine., ha commentato: "che ha visto accelerare i flussi verso diversi servizi di investimento per la clientela private e verso polizze assicurative mentre per l’amministrato sono prevalse scelte di impiego della liquidità a breve termine per la volatilità dei mercati. In un contesto di incertezza del quadro economico e finanziario e di speculazioni sul risico bancario,e continuare a lavorare su importanti progettualità che ci consentiranno di accelerare nel nostro percorso di crescita".