Kuala Lumpur, Enac a ICAN 2024: firmati nuovi accordi bilaterali

(Teleborsa) -, guidata dal Presidente Pierluigi Di Palma e dall’Ing. Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, presenti anche i referenti degli operatori del settore che, nel corso dell’evento ICAO dedicato alla negoziazione dei servizi aerei, ICAN 2024 (ICAO Air Services Negotiation), svoltosi a Kuala Lumpur, Malesia, dal 21 al 25 ottobre 2024, ha incontrato le delegazioni di Mongolia, Malawi, EAU, Mali, India, Iraq, Nigeria, Seychelles, Togo, UK, Uzbekistan.L’evento - spiega la nota - ha consentito alla delegazione italiana di stabilire nuovi rapporti aeronautici e di consolidare e ampliare quelli già avviati a beneficio dell’industria di settore e della connettività del nostro Paese, permettendo, in particolare, lo sviluppo di traffici da e per gli aeroporti di Milano (Malpensa e Bergamo), Roma (Fiumicino) e VeneziaCon i Memorandum di Intesa sottoscritti sono stati previsti incrementi delle frequenze settimanali passeggeri e all cargo, anche con diritti di quinta libertà (la possibilità di collegare più Paesi con lo stesso volo),