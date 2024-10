Lagarde (BCE): più difficile garantire stabilità dei prezzi con frammentazione commerciale

(Teleborsa) - "Le tensioni geopolitiche stanno sempre più dando origine a una frammentazione economica e finanziaria e rappresentano un rischio significativo per la prosperità globale, conlungo linee di influenza geopolitica". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un intervento alle riunioni annuali del FMI."Finora, questo disaccoppiamento è stato limitato a settori specifici, come l'energia e le principali tecnologie avanzate - ha spiegato - L'analisi della BCE suggerisce che lache vanno da quasi il 6% in uno scenario di barriere commerciali più elevate erette solo per prodotti strategici, al 9% in uno scenario più grave di disaccoppiamento completo".Secondo la banchiera centrale, "la frammentazione commerciale potrebbe portare a rinnovate pressioni inflazionistiche a livello globale, non solo a causa dell'aumento dei costi di input di produzione, ma anche a causa delle ridotte opportunità di diversificazione. Nel complesso, ciò renderebbe. È quindi fondamentale che le legittime preoccupazioni sulla sicurezza e sulla resilienza della supply chain non portino a una spirale di protezionismo".In merito all'ultimo taglio dei tassi della BCE, ha affermato che "le informazioni in arrivo sull'inflazione mostrano che" e "i recenti indicatori dell'attività economica hanno sorpreso un po' al ribasso e le condizioni di finanziamento rimangono restrittive"."Prevediamo chenel quarto trimestre di quest'anno, poiché i precedenti forti cali dei prezzi dell'energia scompariranno dai tassi annuali - ha sottolineato - Successivamente, l'inflazione dovrebbe riprendere a scendere, raggiungendo il nostro obiettivo l'anno prossimo e attestandosi in media all'1,9% nel 2026, secondo le proiezioni di settembre".