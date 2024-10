Negoziati UE-Cina su dazi per i veicoli elettrici: prosegue la ricerca di un accordo

(Teleborsa) - Continuano iaffiancati da trattative tecniche con i singoli costruttori cinesi, per evitare l'imposizione di tariffe definitive sull', attualmente prevista per il 30 ottobre. Stamattina il vicepresidente della Commissione Europea per il Commercio,e il ministro del Commercio cinese,, hanno discusso in videoconferenza., portavoce per il Commercio della Commissione, ha confermato lasenza fornire dettagli specifici sui tempi. Ha dichiarato che, garantire la parità di condizioni nel mercato europeo e mitigare il rischio di danni per l'industria UE.Alla domanda su una possibile visita di Dombrovskis in Cina,confermando solo che l'UE rimane aperta a soluzioni negoziate, incluse trattative con specifiche case automobilistiche e nell’ambito dell'accordo di cooperazione doganale UE-Cina (CCMAA).