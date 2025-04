Dazi, da Bruxelles: obiettivo è soluzione negoziata ma prepariamoci al "no deal"

(Teleborsa) - Il commissario Ue per la Giustizia,, ha assicurato che Bruxelles farà tutto il possibile per giungere "a un esito positivo" nei negoziati con glisuima, ha aggiunto, "dobbiamo prepararci allo scenario potenziale di un mancato accordo". In conferenza stampa il Commissario ha ribadito la posizione della Commissione secondo la quale i dazi "sono sono la strada sbagliata perché danneggiano le imprese e i consumatori e, in ultima analisi, possono mettere a rischio anche i posti di lavoro".L'obiettivo, ha ripetuto, è una "". "Penso che sia positivo che il lavoro ora continui a livello di esperti", ha aggiunto.Il Commissario ha spiegato che agli Stati Uniti è stata presentata "un'offerta per azzerare i dazi sui, comprese le automobili, e sospeso le contromisure per dare tempo e spazio ai negoziati tra l'Ue e gli Stati Uniti. Faremo tutto il possibile per garantire che si raggiunga un accordo", ha dichiarato McGrath, ricordando la missione del commissario Ue per il Commercio,, lunedì a Washington.Tuttavia, "mentre parliamo, le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono soggette a dazi del 10% e, in alcuni casi come acciaio, alluminio e auto, al 25%", ha sottolineato McGrath. L'auspicio di Bruxelles è che "iprocedano rapidamente" verso una soluzione positiva ma ricordando anche la necessità di prepararsi anche un possibile '' che "speriamo non si materializzi", ha aggiunto.McGrath ha comunque sottolineato l'importanza strategica della. "Ue e Usa devono affrontare insieme sfide cruciali come la, in particolare nei settori di, che minaccia la resilienza delle nostre filiere, inclusi semiconduttori e farmaceutica. Sono temi su cui dobbiamo lavorare fianco a fianco", ha dichiarato.