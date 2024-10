Universal Music e Websolute, accordo globale per contenuti bambini

Websolute

(Teleborsa) -(UMI), una divisione di Universal Music Group (UMG), leader mondiale nell'intrattenimento musicale e, una delle principali società italiane di comunicazione e tecnologia digitale, e la sua controllata DNA hanno annunciato oggi unche garantisce a UMI i diritti esclusivi di distribuzione digitale e fisica delle famose librerie musicali Coccole Sonore e Baby Dance School di DNA.Inoltre, UMI fornirà a DNA approfondimenti per aiutare a supportare meglio il catalogo esistente e le nuove versioni a livello globale.Coccole Sonore è specializzata nella creazione di contenuti audiovisivi per bambini e famiglie, con oltre 3 milioni di iscritti su YouTube e 35 milioni di visualizzazioni mensili. Grazie al successo di serie animate come "Whiskey e i suoi amici", andata in onda sulle principali reti internazionali, DNA ha consolidato la sua posizione nel panorama globale dell'edutainment.