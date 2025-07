X, la CEO Linda Yaccarino si dimette dopo due anni nel ruolo

(Teleborsa) - Ladi, social media di proprietà di Elon Musk, ha. L'uscita di scena di Linda Yaccarino, che in precedenza lavorava per NBCUniversal, arriva in un momento difficile per Musk, alle prese con il calo delle vendite di Tesla e con lo scontro con il presidente USA Donald Trump."Quando io ed Elon Musk abbiamo parlato per la prima volta della sua visione per X, sapevo che sarebbe stata l'opportunità di una vita per portare avanti la straordinaria missione di questa azienda - ha scritto Yaccarino in un post su X - Gli sono immensamente grato per avermi affidato la responsabilità di proteggere la libertà di parola,"."Abbiamo iniziato con il lavoro iniziale fondamentale, necessario per dare priorità alla sicurezza dei nostri utenti, in particolare dei bambini, e per- ha aggiunto - Questo team ha lavorato senza sosta, da innovazioni rivoluzionarie come Community Notes e, a breve, X Money, fino a portare sulla piattaforma le voci e i contenuti più iconici. Ora, il meglio deve ancora venire, con X che entra in un nuovo capitolo con xAI".Yaccarino aveva assunto l'incarico nel 2023 per aiutare Musk a trasformare l'azienda dopo averla acquistata con un'operazione da 44 miliardi di dollari. A marzo, ladi social media (in precedenza nota come Twitter) in un accordo del valore di 33 miliardi di dollari.Le dimissioni di Yaccarino arrivano all'indomani di, un aggiornamento voluto da Elon Musk. X ha cancellato diversi post pubblicati dal suo software di intelligenza artificiale perché apertamente antisemiti e inneggianti ad Adolf Hitler e all'Olocausto.